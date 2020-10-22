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Рядом с посёлком Залари под колёсами авто погиб 20-летний велосипедист

, 14:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

Рядом с посёлком Залари под колёсами авто погиб 20-летний велосипедист
фото: pixabey

Рядом с посёлком Залари под колёсами авто погиб 20-летний велосипедист. Водитель, сбивший молодого человека, скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба полиции.

О гибели человека в дежурную часть полиции сообщили вечером 20 октября. Известно, что ДТП произошло на 4 километре автодороги Залари-Троицк-Черемшанка. Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа установила, что 20-летний парень двигался на велосипеде по правой стороне обочины по ходу движения машин в сторону деревни Чаданова Заларинского района. От полученных во время ДТП травм он скончался на месте. По предварительным данным наезд на велосипедиста мог совершить кроссовер черного цвета. 

ЕСт

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