«Совесть» заблокировали. Песни бывшего участника группы ДДТ признали экстремистскими

Аргументы Недели → Общество 13+

22 октября 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

Композиции Вадима Курылева – одного из музыкантов группы ДДТ, с точки зрения суда содержат призывы к насилию против власти, а также «прямое побуждение к уничтожению системы». По решению Роскомнадзор доступ к его песням, которые были написаны в 2009 и 2012 годах, теперь будет заблокирован.

«У нас в «ДДТ» было объединение людей, которое в шутку называли «ум, честь и совесть». Умом был Андрей Васильев, честью Игорь Доценко, и Вадик Курылёв совестью. Эта группа имела своё мнение, и к нему Юра прислушивался», - говорил его коллега Михаил Чернов.

Теперь «совесть» группы ДДТ заблокирована в российском Рунете. «Под угрозой Цой, Кинчев и Высоцкий. Кто следующий?», - спрашивают в сети.