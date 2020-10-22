Голикова назвала аргументы в пользу страховой медицины, а не бюджетной

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22 октября 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

медик, фото: pixabay.com

Вице-премьер России Татьяна Голикова объяснила, почему не видит перспективы в возвращении к бюджетной медицине. По ее словам, лучше работать над устранением недостатков и совершенствовать законодательство.

«Я не являюсь сторонником бюджетной медицины. Даже при всех имеющихся недостатках той страховой медицины, которая у нас сегодня есть, лучше устранять эти недостатки и дорабатывать законодательство», - пояснила она в интервью, опубликованном в исследовании «Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России» на сайте РАНХиГС.

Голикова отметила, что бюджетная медицина зависит от федеральных средств, на здравоохранение может тратиться «большее или меньшее количество денег». Она добавила, что поднять всю медицину на федеральный уровень, сделав ее бюджетной, невозможно, поскольку это приведет к «глобальному перераспределению доходов».

«В условиях такого уровня дифференциации, который мы имеем сейчас по регионам, несмотря на все механизмы выравнивания, мы, скорее всего, получим негативный, а не позитивный эффект», - уточнила вице-премьер.

Голикова также напомнила, что страховая медицина подчиняется базовому закону об основах социального страхования в РФ.