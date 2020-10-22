С начала года Сочи принял почти пять миллионов туристов

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22 октября 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

С начал 2020 года Сочи посетило свыше четырёх с половиной миллионов туристов. На сегодняшний день на курорте отдыхают 104 тысячи гостей.



Для туристов в Сочи работает около двух тысяч единиц средств размещения, - сообщает пресс-служба прибрежного города. На 15 октября загрузка отелей и гостиниц достигла 77%.



По словам главы городского департамента туризма и курортов Светланы Батяйкиной, несмотря на высокую для октября загрузку побережья, эпидемиологическая обстановка находится под контролем благодаря соблюдению требований Роспотребнадзора.



Ранее "Аргументы Недели" рассказывали о том, что на реконструкцию сочинской Ривьеры выделят более десяти миллиардов рублей. Проект рассчитан на пять лет.