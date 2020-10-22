В РПЦ считают деградацией поддержку Папы Римского однополых браков и уверены, что католики массово «перебегут» в православие

Аргументы Недели → Общество 13+

22 октября 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российские священники считают, что верующие католики массово перейдут в лоно православной церкви после того, как Папа Римский поддержал однополые браки. Более того, глава Правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора Роман Силантьев заявил о деградации католической церкви.

«Это очень сильный шаг в сторону деградации. Учитывая довольно массовый характер явлений гомосексуализма там среди духовенства. Вместо того, чтобы с ним бороться, вот такое предлагают. Народ будет разбегаться к православным и к протестантам после этого. Может, какой-то раскол произойдет на этой почве, поскольку многие католики довольно консервативно настроены. Хотя, может быть, в священники как раз полезут люди с соответствующими наклонностями. Если уж им ничего не угрожает, будут, пользуясь своим статусом, тех же мальчиков соблазнять. У нас церковь на компромиссы не идет, это не ее, собственно, стиль», - цитирует служителя РПЦ издание «Подъем».

Напомним, в документальном фильме «Франческо» Папа Римский заявил, что «гомосексуальные люди имеют право быть в семье. Они — дети Божьи, и у них есть право на семью».