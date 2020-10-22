Уголь и газ в скором времени заменят солнце и ветер. Но не в России

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22 октября 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты BloombergNEF считают, что многие страны мира через 5 лет перейдут на альтернативные источники энергии. Из-за подорожания газа и угля правительства государств будут больше внимания уделять созданию ветряных генераторов и солнечных батарей.



Однако в России ситуация развивается по обратному сценарию. Идеи возобновляемой энергетики не находят поддержки правительства, а угольная отрасль увеличивает свои мощности. Международное энергетическое агентство опубликовало доклад, в котором научно доказано превосходство солнечной энергии перед углём в цене. При этом российские депутаты придерживаются иной точки зрения.



В нашей стране ежегодно растёт количество солнечных электростанций. Однако они возводятся в основном в южных регионах, где больше солнца. Но пока ТЭС создают спрос на традиционные источники энергии, от газа и угля Россия ещё не скоро откажется. Большой спрос на уголь существует также в странах Африки, Ближнего Востока и Европы. По этой причине стоимость данного вида топлива подросла на 9%. Для Германии угольная генерация оказалась дешевле других источников энергии.



Эксперты полагают, даже если возобновляемые источники энергии будут актуальны, они не смогут занять на рынке долю больше 70%. Когда страны посредством возобновляемых генераторов энергии достигнут точки насыщения, они не будут уменьшать стоимость генерации. В этих условиях углеводороды снова могут вступить в конкуренцию.



