Крупнейшие городские стационары расконсервируют временные госпитали

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22 октября 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Как в столице работают временные госпитали-родеры при городских стационарах сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Временные госпитали-родеры на территориях крупнейших московских клиник построены весной и были зарезервированы на случай неблагоприятного развития эпидемиологической обстановки. В настоящее время часть из них уже начала принимать пациентов с COVID-19. В их числе госпитали на базе больниц №67 имени Ворохобова и №52, медицинского комплекса в Коммунарке, Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского, инфекционной клинической больницы №2 и других клиник», - приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Как поясняется, госпитали-родеры - это временные клиники для лечения и наблюдения пациентов с коронавирусом. Они размещены таким образом, чтобы врачам было максимально удобно транспортировать пациентов из ковид-корпусов стационаров, где лечат COVID-19. Все койки обеспечены кислородом, в помещениях созданы необходимые условия для комфортного пребывания пациентов и безопасной работы медиков. Госпитали отапливаются от тепловой сети больниц или от электричества, в каждой палате есть санузел и телевизор.

«Сегодня открыто почти 50 временных госпиталей на территории 16 городских больниц, общая мощность объектов - около 3 тыс. коек. Они позволяют оперативно принимать необходимые меры по увеличению мест для лечения пациентов с коронавирусом, не задействуя возможности стационаров, где оказывают экстренную и плановую помощь», - уточняется в материале.