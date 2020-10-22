«У бобра есть норы. Не ешьте, дети, чипсы, будете здоровы», депутат Госдумы спел песню собственного сочинения
22 октября 2020, 12:36[ «Аргументы Недели» ]
Депутаты Госдумы тоже люди и им так же хочется славы в соцсетях. Ну а когда рассказывать о тяжкой законотворческой работе уже не интересно, можно и поделиться с подписчиками своим творчеством.
Депутат Госдумы Николай Панков разместил в своем аккаунте Instagram ролик, где спел песню собственного сочинения про бобра и чипсы. «Рад, что вчера вам понравились мои стихи. Настроение после прогулки бодрое, поэтому сегодня делюсь новым произведением», - написал он в сети.
«Если уровень законотворчества такой же, как и стихов, страну жалко», «Какой стыд, город утоп в проблемах, беспределе и больных, а вы стишочки графоманские кропаете, вместо работы в такой тяжелый период!», «Последовал вашему примеру, заставил себя утром пробежаться. Правильно агитируете за здоровый образ жизни», «Артисты - в политику, политики - в актеры», - пишут пользователи в комментариях к творческим экзерсисам российского парламентария.
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