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«У бобра есть норы. Не ешьте, дети, чипсы, будете здоровы», депутат Госдумы спел песню собственного сочинения

, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]

«У бобра есть норы. Не ешьте, дети, чипсы, будете здоровы», депутат Госдумы спел песню собственного сочинения
Фото: соцсети

Депутаты Госдумы тоже люди и им так же хочется славы в соцсетях. Ну а когда рассказывать о тяжкой законотворческой работе уже не интересно, можно и поделиться с подписчиками своим творчеством.

Депутат Госдумы Николай Панков разместил в своем аккаунте Instagram ролик, где спел песню собственного сочинения про бобра и чипсы. «Рад, что вчера вам понравились мои стихи. Настроение после прогулки бодрое, поэтому сегодня делюсь новым произведением», - написал он в сети.

«Если уровень законотворчества такой же, как и стихов, страну жалко», «Какой стыд, город утоп в проблемах, беспределе и больных, а вы стишочки графоманские кропаете, вместо работы в такой тяжелый период!», «Последовал вашему примеру, заставил себя утром пробежаться. Правильно агитируете за здоровый образ жизни», «Артисты - в политику, политики - в актеры», - пишут пользователи в комментариях к творческим экзерсисам российского парламентария.

БИ

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