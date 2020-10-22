Восемь несовершеннолетних заболели коронавирусом на Кубани за сутки

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22 октября 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За сутки в Краснодарском крае выявлено 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 25 районах. Среди заболевших 60 женщин и 42 мужчины до 83 лет. Также заболело восемь детей — от трёх до семнадцати лет.



Наибольшее число новых случаев заражения выявлено в краевом центре — 43, а также в Сочи, Новороссийске, Геленджике и Тимашевском районе — по пять положительных тестов на COVID-19.



Лаборатории края провели почти 1,3 миллиона исследований на коронавирус, они подтвердили 16 237 случае заболевания, в том числе, более, чем у 1400 детей. Сейчас на сто тысяч жителей региона приходится 286,1 носителей опасной инфекции, — сообщает краевой оперштаб.