Пожилые москвичи проводят самоизоляцию с проектом «Московское долголетие»

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22 октября 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Преподаватели «Московского долголетия» с марта 2020 года провели в онлайн-режиме почти 60 тыс. часов занятий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С марта 2020 года преподаватели проекта «Московское долголетие» провели почти 60 тысяч часов онлайн-занятий», - приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Как поясняется, онлайн-занятия в рамках проекта «Московское долголетие» впервые начали проводить после введения режима самоизоляции. Преподаватели проекта проделали большую работу в организации дистанционного обучения. Они выходили в прямые эфиры, проводили онлайн-занятия, записывали видеоуроки, помогали ученикам старшего возраста осваивать современные технологии и поддерживали их. Также с переходом на дистанционное обучение продолжили работу и курсы по компьютерной грамотности и работе со смартфонами, которые стали как никогда актуальны для старшего поколения.

«Онлайн-занятия - это удобный и безопасный формат, который позволяет москвичам старшего поколения активно и интересно проводить время дома. Для нас важно создать все условия для того, чтобы люди, которые сейчас оказались в группе риска, могли проводить время на самоизоляции с пользой для себя. Именно поэтому мы развиваем онлайн-направления в проекте «Московское долголетие», - отметила Ракова.

В новом осенне-зимнем сезоне можно записаться на занятия по музыке, театральному искусству, общей физической подготовке и художественно-прикладному творчеству. Также участников ждут новые направления - «Литературная мастерская» и «Онлайн-экскурсии». Всего сегодня доступно более 30 онлайн-активностей.

Стать участником проекта «Московское долголетие» теперь тоже можно дистанционно. Узнать расписание и записаться на занятия можно по телефону территориального центра социального обслуживания. Адреса и номера телефонов опубликованы на сайте: mos.ru/city/projects/dolgoletie/.