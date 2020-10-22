Депутат МГД Головченко: Использование дронов для проверки недвижимости продолжится во время COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

22 октября 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Квадрокоптеры для проверки недвижимости будут использовать в городе во время пандемии COVID-19. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил депутат Мосгордумы Валерий Головченко.

«Ограничения с связи с вирусом не мешают осуществлять жесткий контроль за соблюдением или несоблюдением земельного законодательства. Просто сейчас это будет делаться без угрозы здоровью жителей. Не обязательно организовывать личную встречу с пользователем или с собственником, можно оценить ситуацию благодаря использованию квадрокоптера - это один из самых эффективных вариантов. Проверки в бесконтактном режиме - причем не имеющие статуса плановых, то есть без уведомления проверяемых - успешно продолжаются и в условиях пандемии», - заявил Валерий Головченко.

Он добавил, что согласно данным Госинспекции по недвижимости, с апреля по октябрь 2020 года при помощи таких проверок выявлено более 3 тыс. нарушений, из них более 30% уже устранены владельцами или арендаторами. Кроме того, очные проверки могут быть проведены с санкции прокуратуры, а также после чрезвычайных ситуаций, в которых нанесен вред жизни и здоровью граждан.

В настоящее время в Москве продолжает действовать особый антикризисный режим для бизнеса, связанный с пандемией коронавирусной инфекции.

«Госинспекция по недвижимости города Москвы до конца 2020 года приостановила плановые проверки по соблюдению имущественно-земельного законодательства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также отменены внеплановые проверки в рамках контроля за устранением ранее выявленных нарушений. В среднем в Москве ежегодно проводится около 150 проверок предприятий, около половины из них успели провести до апрельских ограничений - и порядка 80 проверок отменено», - пояснил депутат.

Он отметил, что в городе сейчас переведены в дистанционный режим многие мероприятия: лекции в вузах и учеба старшеклассников, всем работодателям предписано перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Без личного контакта ведется прием во многих городских ведомствах и службах.

«Сейчас, когда любой личный контакт между людьми увеличивает риск распространения коронавирусной инфекции, приостановить очные мероприятия - правильное решение. Исключением могут стать только моменты, когда альтернативы нет. Безусловно, на время можно отказаться и от очных плановых проверок предприятий», - считает Валерий Головченко.

Парламентарий напомнил, что мораторий на плановые проверки Госинспекции по недвижимости был введен в апреле этого года и первоначально планировалось возобновить эти мероприятия в мае. Однако окончательного спада заболеваемости COVID-19 так и не наступило, а в конце сентября в Москве начался новый рост числа выявленных носителей коронавируса.

«Это значит, что актуальность «проверочных каникул» по-прежнему сохраняется. Город продолжает оперативно реагировать на все обращения и жалобы и контролировать владельцев и пользователей недвижимости», - заключил депутат Мосгордумы.