За сутки в Краснодарском крае выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом

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22 октября 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За прошедший день, двадцать первого октября, коронавирусом заболели ещё 182 кубанца. В соседней Адыгее зарегистрировано 72 новых случая заражения. От опасной инфекции скончались пятеро жителей края и двое уроженцев Адыгеи. На поправку пошли 39 кубанцев и 40 адыгейцев.



Всего за сутки в России 15 971 новых случаев заболевания в 85 регионах. Зафиксировано 290 смертей. 11 428 россиян выздоровели, — сообщает ИЦК.