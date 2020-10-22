На Кубани запущен второй этап программы туристического кешбэка

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22 октября 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

kurort.krasnodar.ru

15 октября стартовал второй этап программы туристического кешбэка. Он продлится до пятого декабря. Все компании, которые не успели принять участие в программе ранее, могут сделать это сейчас.



На данный момент в ней зарегистрировано уже 250 отелей, расположенных на кубанских курортах. Отдыхающие в рамках программы могут приобрести туры на срок от двух ночей и получить кешбэк в двадцать процентов. Максимальный размер возврата средств — 20 тысяч рублей. По условиям программы, поехать на отдых можно с момента оплаты и вернуться до десятого января следующего года.



Все опоздавшие на первую волну программы средства размещения и туроператоры могут присоединиться к ней сейчас и продавать свои услуги с первого ноября по пятое декабря 2020 года.



Для этого компании необходимо зарегистрироваться, подготовить все документы и провести тестовый платёж до 20 октября.