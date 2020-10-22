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Аргументы Недели Общество 13+

На вокзале "Краснодар-2" провели "масочный" рейд

, 10:23 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На вокзале

Сотрудники транспортной полиции вместе с представителями СКЖД проверили соблюдение масочного режима на ЖД вокзале "Краснодар-2".

По итогам проверки нарушений в выполнении вокзалом рекомендаций Роспотребнадзора не выявлено, все противоэпидемиологические меры соблюдаются, - рассказал замначальника Северо-Кавказской дирекции пассажирских обустройств по краю Руслан Нурмухамедов. 

Сотрудники транспортной безопасности при входе на вокзал напоминают пассажирам о необходимости ношения средств индивидуальной защиты. Имеются рециркуляторы и автоматические санитайзеры. Кроме того, на пол нанесена разметка, показывающая рамки социальной дистанции. 

В помещениях регулярно проводится санитарная обработка. Персонал также обеспечен масками и перчатками, каждые четыре часа сотрудники вокзала проходят термометрию. 

Что касается пассажиров, в ходе рейда было установлено, что большинство граждан сознательно относятся к обязанности носить маски и соблюдать социальную дистанцию. С немногочисленными нарушителями провели разъяснительные беседы.

Kub