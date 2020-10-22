От островов рядом с Хабаровском отступил паводок

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22 октября 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

57 участков земли освободились от воды в течение истекших суток в Хабаровском крае. Пока подтопленными остаются дачи на островах Камедный, Большой Уссурийский и Дачный.

На сегодняшний день подтопления сохраняются в 42 населенных пунктах в семи муниципальных образованиях региона. Там вода не отступает от 15 жилых домов, 355 земельных участков и 46 участок внутрипоселковых и межпоселковых дорог.

Все приусадебные участки в черте Хабаровска освободились от большой воды.

В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России круглосуточно проводится мониторинг ситуации на реках края. Уровни категории неблагоприятного явления сохраняются на реке Амур у Комсомольска-на-Амуре и у сел Елабуга, Малмыж, Нижнетамбовское, Мариинское, Богородское, Тахта.

Отметим, что в крае завершилась речная навигация. В каждом районе решение о закрытии навигации принималось главами местного самоуправления. Решения завесили от климатических условий.