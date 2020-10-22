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Нижегородскую область не планируют закрывать из-за коронавируса

, 09:30 [ «Аргументы Недели» ]

Нижегородскую область не планируют закрывать из-за коронавируса
Глеб Никитин. Фото: сайт правительства НО

Число заболевших за сутки в Нижегородской области превышает 300 человек. Ранее региональный Минздрав при достижении такого показателя обещал вернуть в регион весенние ограничения.

Губернатор области Глеб Никитин в своем аккаунте в Instagram заявил, что такая мера пока даже не обсуждается.

В настоящее время ужесточил и правила работы нижегородского общепита. Кроме этого, нижегородских школьников отправляют на каникулы на три недели.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала одной из первых, где школу закрыли на карантин из-за коронавируса.

ДВа

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