Горы мусора у аэропортов: чем они опасны и что делают с ними власти

Аргументы Недели → Общество 13+

22 октября 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели», Шейкина Анастасия ]

Фото: cоцсети

В 70 млрд рублей обойдется России перенос сортировочных пунктов и мусорных свалок из приаэропортных зон. Об этом сообщил замглавы «Российского экологического оператора» Алексей Макрушин. О том, что сейчас происходит на свалках рядом с аэропортами и что власти делают для их исчезновения – в материале «Аргументов недели».

Россия печально известна проблемой мусорных свалок. Ежегодно россияне выбрасывают 70 млн тонн бытового мусора. Это в 10 раз больше веса пирамиды Хеопса. Из этого количества перерабатываются около 4%, а сжигается меньше 2%. Остальное отправляется на свалки, некоторые из которых располагаются рядом с аэропортами. Это не только вредит экологии, но и напрямую влияет на безопасность полетов – в двигатель самолета могут попасть птицы, которые питаются мусором.

Российские цифры по количеству мусорных свалок чудовищны по сравнению с опытом Европы, а особенно – скандинавских стран. В 2018 году Германия стала лидером по переработке мусора среди стран ЕС: повторно в ФРГ используют 66% отходов. В Швеции вообще утилизируют 99% бытовых отходов. При этом мусор не только перерабатывается: одна часть отправляется в компост или применятся для процесса сбраживания для производства биогаза, другая - сжигается для получения энергии.

В России власти пытаются контролировать ситуацию со свалками близ аэропортов. В январе Минюст предложил штрафовать организаторов свалок на сумму до 1,5 миллиона рублей. Возможно, этого бы не случилось, если бы не инцидент, произошедший в августе 2019 года. Тогда самолет А321 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле рядом с Жуковским без шасси и с выключенными двигателями – пострадали 23 человека. Официальная версия такова: оба двигателя загорелись после попадания в них чаек. Птицы прилетели со свалки, которая находилась рядом с Жуковским. О ее точном местонахождении до сих пор не объявлено официально, однако многие предполагают, что сборище чаек находилось на свалке рядом с озером Глушица. Горы мусора принадлежали компании «Вымпел К». Меньше чем через месяц после посадки самолета на кукурузном поле Арбитражный суд Московской области опубликовал решение о введении процедуры банкротства этой компании.

После инцидента с экстренной посадкой самолета в России не стало меньше новостей о свалках рядом с аэропортами, хотя столичные аэродромы обновили программное обеспечение для орнитологической защиты. 8 сентября этого года в Петербурге стало известно об обнаружении несанкционированной свалки, площадь которой составляет более 1500 кв. метров. Она располагается в Пушкинском районе Петербурга – недалеко от аэропорта Пулково. Годом ранее в том же поселке была ликвидирована свалка, но проверки больше не проводились. Местные жители были вынуждены сами обратиться к властям. Свалку в промзоне ликвидировали за месяц, а в начале октября оштрафовали на 500 тысяч рублей.

В столице в это же время загорелась свалка рядом с взлетными полосами аэропорта Внуково. Несколько суток не удавалось избавиться от дыма на близлежащих территориях. Как сообщают местные СМИ, в начале года эколог Юлия Дзюба жаловалась властям на несанкционированные горы мусора, однако никакой реакции не последовало. Не последовало даже при том условии, что место свалки – село Марушкинское – плотно прилегает к взлетно- посадочным полосам.

В Тобольске ситуация с мусорными свалками тоже напряженная. Там нет сообщений о несанкционированных свалках – есть городской полигон твердых бытовых отходов, который является причиной массового скопления птиц. Это находится за пределами 15-километровой зоны аэропорта, но близ него все равно находится много пернатых. По сообщениям местных СМИ, это происходит из-за легкодоступности мусора в мусорных бака. Как этот факт может провоцировать большое скопление птиц близ аэропорта – неясно.

В Оренбурге в сентябре 2019 года обнаружили свалку площадью около 2,5 тысяч кв. метров. По данным специалистов регионального управления Россельхознадзора, она представляет серьезную опасность для аэропорта – находится в близости к взлетным полосам. Администрации было поручено ликвидировать свалку до июня 2020 года, однако срок рекультивации гор мусора отложили на год, когда пришло время отчитываться о проделанной работе. Жители сообщают местным СМИ о том, что горы мусора продолжает расти – туда выгружают нечистоты ассенизационные машины.

Единственный безопасной борьбы с мусором – это его переработка. Именно она поможет властям снизить риски авиакатастроф из-за попадания птиц в двигатели. Да, региональные власти устанавливают специальное оборудование в аэропортах, которое помогает отпугивать птиц: вспышки или звуки громкого выстрела заставляют их улететь. Но надолго ли ? Может, стоит решить проблему переработки мусора и не тратить на деньги на бесполезное орнитологическое «программное обеспечение», которое, скорее всего, было установлено рядом с аэропортом в Жуковском в день экстренной посадки А321.