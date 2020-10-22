Сергунина: Грантовую поддержку от Правительства Москвы получат около 200 НКО

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22 октября 2020, 09:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В столице определили лауреатов конкурса грантов мэра города для некоммерческих организаций (НКО), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Победителями конкурса грантов мэра Москвы для НКО стали 183 некоммерческие организации», - говорится в сообщении.

Как уточняется, ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте проекта «Душевная Москва».

«В 12 номинациях конкурса приняли участие свыше 1 тыс. проектов. Их представили как крупные и уже хорошо известные некоммерческие организации, так и пока молодые, но многообещающие НКО. Поздравляем победителей и благодарим всех участников! Москвичи и, конечно, правительство города ценят вашу самоотдачу, стремление помогать и приносить пользу людям вокруг», - приводятся в материале слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Она отметила, что больше всего победителей оказалось в номинациях «Молодежь Москвы» (43 организации), «Наше наследие» (35 организаций) и «Благотворительность» (15 организаций).

«В этом году конкурс проходил в обновленном формате: мы упростили систему подачи заявок, увеличили сумму поддержки для опытных НКО, работающих более года, до 5 млн руб., а также предоставили возможность молодым организациям, действующим от полугода, получить поддержку в размере до 500 тыс. руб.», - пояснила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Все проекты, представленные на конкурс, были рассмотрены экспертным советом. В его состав вошли члены Общественной палаты Москвы, эксперты от НКО, представители органов государственной власти, образовательных, научных и других организаций, а также предприниматели, реализующие проекты корпоративной социальной ответственности.

«Уже второй год Общественная палата Москвы помогает Комитету общественных связей и молодежной политики Москвы сформировать состав экспертного совета. В этом году независимую и всестороннюю оценку проектов проводил 241 эксперт», - рассказала зампредседателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова.

При этом экспертная оценка осуществлялась по 10 критериям, каждый из которых оценивался по десятибалльной шкале. Все проекты были проанализированы с точки зрения их актуальности и значимости для жителей города. Кроме того, во внимание принимались потенциальная эффективность и уникальность предлагаемого решения. После оценки всех параметров определялся средний балл по каждой заявке.

«Каждую заявку оценивали три эксперта. Эксперты для оценки проектов назначались в случайном порядке с учетом их специализации и отсутствия конфликта интересов», - уточнила председатель экспертного совета Мария Большакова.

Во время заключительного этапа конкурсная комиссия на основании экспертных заключений определила победителей и размеры предоставляемых грантов. В состав комиссии вошли 16 человек - лидеры НКО, руководители образовательных и научных учреждений, представители органов государственной власти и бизнеса.

«На заседании конкурсной комиссии абсолютным большинством голосов определен проходной балл - 8,45. После определения проходного балла сформирован список победителей, чьи проекты получат грантовую поддержку», - рассказал член конкурсной комиссии и Общественной палаты Москвы проректор Московского авиационного института Сергей Куликов.

В ближайшее время с победителями конкурса будут заключены договоры о предоставлении гранта. В этом году организации получат грантовые средства сразу в полном объеме.