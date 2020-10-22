Папа Римский заявил о создании гражданских союзов между однополыми парами

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22 октября 2020, 08:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Il Corriere della Sera

Фото: Папа Римский Франциск, Massimiliano Migliorato/globallookpress.com

Папа Римский Франциск предложил принять закон о гражданских союзах, чтобы однополые пары имели право официально оформить свои отношения. По его словам, они «дети Божьи» и имеют право на семью.

«Гомосексуалисты имеют право быть в семье … Никто не должен быть исключен. Что мы должны сделать - это принять закон о гражданских союзах. Таким образом, гомосексуалисты будут пользоваться правовой защитой», - высказал он.

Так, Франциск прокомментировал письмо, с которым к нему обратилась однополая пара. Они спросили Папу Римского, можно ли им водить в церковь своих детей. На что глава Римско-католической церкви позволил отправителю и посоветовал обязательно привлекать молодежь к церкви и Евангелию.

Отмечается, что это не первое высказывание Франциска на данную тему. Ранее он уже выступал против дискриминации однополых пар в обществе.