Папа Римский заявил о создании гражданских союзов между однополыми парами

Папа Римский Франциск предложил принять закон о гражданских союзах, чтобы однополые пары имели право официально оформить свои отношения. По его словам, они «дети Божьи» и имеют право на семью.
«Гомосексуалисты имеют право быть в семье … Никто не должен быть исключен. Что мы должны сделать - это принять закон о гражданских союзах. Таким образом, гомосексуалисты будут пользоваться правовой защитой», - высказал он.
Так, Франциск прокомментировал письмо, с которым к нему обратилась однополая пара. Они спросили Папу Римского, можно ли им водить в церковь своих детей. На что глава Римско-католической церкви позволил отправителю и посоветовал обязательно привлекать молодежь к церкви и Евангелию.
Отмечается, что это не первое высказывание Франциска на данную тему. Ранее он уже выступал против дискриминации однополых пар в обществе.
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