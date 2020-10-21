При крушении вертолета в Вологодской области погиб гендиректор резиденции Деда Мороза в Великом Устюге Олег Васильев

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21 октября 2020, 22:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Гендиректор резиденции Деда Мороза в Великом Устюге Олег Васильев погиб днем 20 октября при падении вертолета в Вологодской области. В результате авиакатастрофы погибли три человека, в том числе Васильев.

О гибели главы резиденции Деда Мороза в Великом Устюге сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. "Накануне мы обсуждали развитие Вотчины Деда Мороза, строили планы, а сегодня не стало гендиректора Олега Васильева. Он находился на борту вертолета, который сегодня потерпел крушение", написал главе региона в соцсети 20 октября. Как рассказал Кувшинников, вместе с Васильевым были реализована десятки проектов по развитию Вологодчины. "Для всех нас это большая утрата. Выражаю соболезнования родным и близким", - написал губернатор.

По данным ГУ МЧС по Вологодской области, сообщение о падении вертолета марки Robinson R44 в реку Сухону поступило в 12:10 по мск. По предварительным данным, он направлялся в сторону Великого Устюга. Сначала МЧС сообщало о двух жертвах авиакатастрофы. Позже стало известно, что спасатели обнаружили в районе крушения вертолета паспорт женщины.

Олега Васильева опознала прибывшая на место ЧП супруга.