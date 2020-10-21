"Спартак" могут наказать пустыми трибунами за несоблюдение санитарных норм

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21 октября 2020, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Столичный «Спартак» по предписанию Роспотребнадзора может провести ближайший домашний матч без зрителей из-за того, что хочет снова допустить на матч более 15 тысяч болельщиков. Об этом рассказал источник, близкий к администрации стадиона «Открытие Арена».

Запланированный на 31 октября матч москвичей с «Ростовом», а также последующие домашние игры, предложено проводить без зрителей до последующего распоряжения. Согласно документу (копия имеется в распоряжении редакции), решение связано с эпидемиологической ситуацией в столице, нарушениями масочного режима на предыдущем матче, прошедшем на стадионе. Тогда «Спартак» превысил допустимое число болельщиков, однако несмотря на последовавшую реакцию контролирующих органов, снова намерен допустить на трибуны 15 с половиной тысяч болельщиков. Документ прямо указывает на это желание ФК «Спартак», ссылаясь на поданную заявку на проведение матча. По словам источника, это и стало причиной предписания госоргана.

Ранее Тушинский районный суд признал клуб виновным в нарушении мер санитарно-эпидемиологической безопасности во время встречи с петербургским «Зенитом» и оштрафовал его на 300 тысяч рублей.

СМИ также сообщали, что домашний стадион клуба «Открытие Арена» из-за несоблюдения мер безопасности могут закрыть на срок до 90 дней.

Матч 10-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом» состоялся 3 октября в Москве и завершился со счётом 1:1. Согласно протоколу, за игрой на стадионе наблюдали 17 150 зрителей. В Роспотребнадзоре считают, что на матче присутствовали более 20 700 человек при максимальной загрузке стадиона в 45 тысяч зрителей.

По данным ведомства, организаторы мероприятия не обеспечили на протяжении матча соблюдение болельщиками обеих команд социальной дистанции, а также масочно-перчаточного режима.

Сотрудники ведомства составили протоколы на гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова и юридическое лицо АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва».