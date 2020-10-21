Путин: Власти РФ не планируют вводить жесткие ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции
21 октября 2020, 20:18[ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин исключил новый локдаун в России из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Российский лидер в среду, 21 октября, провел встречу с членами правления Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" на которой заявил, что российские власти не планируют вводить жесткие ограничения из-за коронавируса.
Путин выступил с предложением для бизнеса по выработке корпоративных мер предосторожности по COVID-19. Как отметил президент, руководители должны следить за выполнением принятых правил безопасности на предприятиях, и это поможет избежать жестких ограничений, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".
Глава российского государства также призвал усовершенствовать систему организации дистанционной работы. Он отметил, что накопилось много вопросов, которые нужно решить, необходимо соблюдать интересы бизнесменов и сотрудников.
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