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Путин: Власти РФ не планируют вводить жесткие ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции

, 20:18 [ «Аргументы Недели» ]

Путин: Власти РФ не планируют вводить жесткие ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции
Владимир Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин исключил новый локдаун в России из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Российский лидер в среду, 21 октября, провел встречу с членами правления Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" на которой заявил, что российские власти не планируют вводить жесткие ограничения из-за коронавируса.

Путин выступил с предложением для бизнеса по выработке корпоративных мер предосторожности по COVID-19. Как отметил президент, руководители должны следить за выполнением принятых правил безопасности на предприятиях, и это поможет избежать жестких ограничений, - сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Глава российского государства также призвал усовершенствовать систему организации дистанционной работы. Он отметил, что накопилось много вопросов, которые нужно решить, необходимо соблюдать интересы бизнесменов и сотрудников.

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