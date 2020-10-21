Путин: В России медики научились бороться с новой коронавирусной инфекцией COVID-19

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21 октября 2020, 18:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото с сайта Кремля

В России медики научились бороться с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с членами правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», проходящей в режиме видеоконференции.

По словам Путина, к сожалению, сейчас растет количество тех, кто болеет этой новой вирусной инфекцией, но все-таки наши медики в целом научились бороться с ней.

Путин отметил, что сейчас вакцинация россиян от вируса нового типа - задача номер один. «Появились препараты, медикаменты, вакцина появляется, и генеральный путь этой борьбы – это продолжение тестирования, соблюдение мер предосторожности и, конечно, вакцинация. Надо разворачивать эту вакцинацию по всей стране», - сообщил Путин бизнесменам.