Путин: В России медики научились бороться с новой коронавирусной инфекцией COVID-19
21 октября 2020, 18:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В России медики научились бороться с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с членами правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», проходящей в режиме видеоконференции.
По словам Путина, к сожалению, сейчас растет количество тех, кто болеет этой новой вирусной инфекцией, но все-таки наши медики в целом научились бороться с ней.
Путин отметил, что сейчас вакцинация россиян от вируса нового типа - задача номер один. «Появились препараты, медикаменты, вакцина появляется, и генеральный путь этой борьбы – это продолжение тестирования, соблюдение мер предосторожности и, конечно, вакцинация. Надо разворачивать эту вакцинацию по всей стране», - сообщил Путин бизнесменам.
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