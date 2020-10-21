В Челябинской области становится больше коек для лечения больных с ковидом

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21 октября 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

5489 коек располагаются на базах 27 медицинских учреждений. Появилось 10 новых мест для реабилитации пациентов с коронавирусной инфекцией в родильном доме № 1, 30 мест в ГКБ № 1.

О мерах, которые предпринимают власти для лечениях больных коронавирусом, рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт. По ее словам, первые 30 коек уже открыты на базе ГКБ № 1, также здесь проводят исследования на томографе.

«Постепенно, по мере оборудования кислородом будут поэтажно подключаться новые койки для оказания помощи пациентам с пневмониями», - отметила Ирина Гехт.

По ее мнению, ситуация остается под контролем, а коэффициент распространения инфекции остается на уровне 1,06. Как сообщали «Аргументы недели», за последние сутки выявлено 118 новых случаев заболевания коронавирусом.