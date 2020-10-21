Людмила Гусева отметила своевременность приостановки имущественно-земельных проверок в Москве

Приостановка имущественно-земельных проверок - своевременный шаг со стороны столичного правительства. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила председатель комиссии по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

«До конца 2020 года в Москве отменены плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Госинспекцией по недвижимости. Из плана проверок на период ограничений в связи с пандемией исключено более 80 предприятий. Кроме того, временно отменены и внеплановые проверки в рамках контроля за устранением ранее выявленных нарушений. Исключение составят такие внеплановые проверки, которые согласованы с органами прокуратуры, а также те, которые проводятся в результате причинения вреда жизни и здоровью граждан или возникновения чрезвычайных ситуаций», - сказала Людмила Гусева.

Парламентарий напомнила о важности минимизировать социальные контакты в период распространения коронавирусной инфекции.

«Эпидемиологическая ситуация в городе диктует свои условия, и сейчас важно минимизировать очные социальные контакты для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. Однако временная заморозка плановых проверок, на мой взгляд, это еще и показатель доверия к бизнесу. В нынешних непростых экономических условиях залогом успешного выхода из кризиса является взаимодействие и сотрудничество города и предпринимательского сообщества», - отметила депутат.

С начала пандемии, как отметила Людмила Гусева, городские власти приняли четыре пакета антикризисных мер, направленных на поддержку, в первую очередь, малого и среднего бизнеса.

«В общей сложности из столичного бюджета было выделено более 85 млрд руб. После весеннего локдауна столичная экономика относительно быстро начала восстанавливаться и наращивать свои объемы. Я считаю, что большую роль в этом сыграло тесное сотрудничество и объединение усилий городских правительственных структур и предпринимательского сообщества в рамках оперативного штаба по экономическим вопросам, который впоследствии был преобразован в Центр поддержки экономики Москвы», - объяснила Людмила Гусева.

Кроме того, цифровизация многих государственных функций и услуг уже сейчас, со слов депутата, позволяет контролировать возможные нарушения в сфере недвижимости в удаленном формате.

«Сейчас инспекторы по недвижимости продолжают работать и выявлять нарушения без непосредственного контакта с пользователями и собственниками. С апреля по октябрь 2020 года было выявлено свыше 3 тыс. нарушений, из них около трети уже устранены», - заключила Людмила Гусева.