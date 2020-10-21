Ледокол «Арктика», способный пробивать лед толщиной до трех метров, вошел в состав атомного флота РФ

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21 октября 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели» ]

ледокол «Арктика», фото: «Росатом»

Ледокол «Арктика», способный пробивать лед толщиной до трех метров, официально вошел в состав российского атомного флота. Атомный ледокол «Арктика» - самый мощный в мире ледокол.

В Мурманске в торжественной церемонии принятия ледокола в атомный ледокольный флот участвовал председатель правительства Михаил Мишустин. Премьер заявил, что Россия — бесспорный лидер в освоении северных территорий, наша страна - единственная в мире создала атомный ледокольный флот.

Ледокол «Арктика» станет головным из пяти судов («Сибирь», «Урал», «Якутия» и «Чукотка») уникальной серии, которая предназначена для работы на Северном морском пути, - сообщает «Свободная пресса».

На встрече с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом Михаил Мишустин назвал ледокол произведением искусства.

Мишустин отметил, что ледокол имеет инновационное оборудование и мощный двигатель, что «позволяет использовать его везде: и во льдах, и на воде, и на глубоководных и мелководных трассах».