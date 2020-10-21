Эксперт: Платформа «Московская электронная школа» оперативно решает сбои в работе

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21 октября 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Платформа «Московская электронная школа» (МЭШ) оперативно решает сбои в работе, не прерывая учебного процесса. С учетом эпидемиологической обстановки дистанционный формат обучения является оптимальным. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель генерального директора образовательной онлайн-платформы Учи.ру Сергей Веременко.

«В любой сложной масштабной системе бывают сбои. И это, не буду лукавить, мешает процессу обучения. Однако существуют способы работы с такими рисками и быстрого устранения проблем. И сегодня мы видим, что коллегам из команды проекта (МЭШ - прим. Агентства «Москва») удается оперативно решать возникшие вопросы, не прерывая учебного процесса», - заявил Сергей Веременко.

Он отметил, что в текущей эпидемиологической обстановке в стране и в мире в целом дистанционный формат становится оптимальным, а где-то - единственно возможным способом обучения при соблюдении мер безопасности.

«Учителям по возможности удается комбинировать очные и онлайн-занятия. Так, в Москве, например, на дистанционку переведены ученики 6-11 классов, которые уже вполне могут самостоятельно заниматься, а ученики 1-5 классов - посещают очные занятия. Технологии помогают автоматизировать многие процессы, например, проверку домашних заданий, а также собирать аналитику. Они помогают анализировать большие данные и пользовательский опыт, и на основании этого реализовывать индивидуализацию обучения: освоение материала учеником в индивидуальном темпе по личной траектории», - добавил эксперт.

Как сообщалось ранее, президент группы компаний InfoWatch и сооснователь компании "Лаборатория Касперского" Наталья Касперская также отметила, что работа платформы "Московская электронная школа", сбой в которой произошел 19 октября, была отлажена очень оперативно.

"В понедельник в МЭШ одновременно обратились массы пользователей - ученики 6-11 классов столицы, московские учителя. Сервис начал испытывать перегрузки, но уже через сутки проблемы были решены, началась стабильная работа системы", - сказала Наталья Касперская.

По ее словам, проблемы при запуске новых массовых сервисов – это "обычная история".

"Здесь нужно сделать дополнительную скидку на то обстоятельство, что у города практически не было времени на постепенное, поэтапное "разворачивание" сервиса. По указу мэра, уже с понедельника московские школьники должны были начать учиться в новом формате – на дистанте", - отметила эксперт.

Она также подчеркнула, что платформа для дистанционного обучения в МЭШ была создана за максимально сжатые сроки, в связи с чем приходится отлаживать ее и "на ходу".

Как сообщалось, 19 мая в работе электронного журнала и дневника МЭШ произошел сбой, который не помешал началу уроков в столичных школах. Уже во вторник проблема была устранена.

"На пике число уникальных запросов в секунду в "Московской электронной школе" достигает почти 90 тысяч - это в три раза больше, чем в весенний период. При такой нагрузке система сегодня работает в штатном режиме", - сообщили в столичном департаменте образования и науки.