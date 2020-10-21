Covid-19: можно ли в храме заразиться вирусом

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21 октября 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Похоже, коронавирус в Латвии набирает обороты: во вторник, 20 октября, в стране выявлены 188 новых случаев, в больницы поступило семь пациентов. Для небольшой Латвии – неутешительные цифры.

Правительство Латвии ввело ряд ограничений: защитные маски обязательны в общественном транспорте, магазинах, аптеках, медицинских учреждениях, в церквях, соблюдать дистанцию в два метра, массовые мероприятия должны быть ограничены до 30 человек, кафе, рестораны могут быть открыты только до полуночи и т.д.

Понятно, что все меры предосторожности следует строго выполнять! А как же быть с церковными службами, исповедью, причастием?

Многие верующие Латвии придерживаются такого мнения, что Господь не попустит болезнь, если ты искренен.

Что по данному поводу думают врачи Латвии?

Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии члена правления 2-й Рижской больницы Яниса Петрониса:

«Я слышал, что Министерство юстиции страны высказалось о том, что ограничения на собрания в процессе богослужения не относятся. Коронавирус – серьезное заболевание. Более того, осенью обостряются хронические заболевания и наступают сезонные: грипп, ОРЗ, ротавирус и т.д. С этим надо считаться. Беречь себя. Даже если человек хорошо себя чувствует, то это совсем не говорит о том, что он не носитель вируса. Любая служба – общественное мероприятие. Конечно, верующие люди уверены в том, что вирус их не возьмет. Я не буду обсуждать духовную часть, а как врач скажу, что в общественных местах можно спокойно заразиться вирусом. И в храмах можно заразиться. Я понимаю, что в латвийских церквях соблюдается гигиена, маски, дистанция… Я понимаю, что храмы никто не закроет. И это не следует делать! Нельзя запрещать людям ходить в храмы. Для многих это надежда, успокоение. Просто следует быть внимательным к своему здоровью: если, что-то не так привычно с самочувствием, то посидите дома, проконсультируйтесь с врачом. И, конечно, меры безопасности и гигиена».

Комментарии протоиерея Николая, приход Литвы: «Сегодня надо усердно молиться, чтобы Господь избавил нас от этого недуга. И церковь – место, где это происходит. Во все времена Божией Храм был оплотом и защитой верующих. Люди шли в храмы и будут ходить. Всегда. А меры предосторожности: маски, перчатки, дистанция, гигиена, конечно, соблюдается в любой церкви Прибалтики. Это обязательное условие. А службы проходили и будут проходить. Выдюжим. С Божией помощью».