Президент Латвии Эгил Левитс призвал жителей думать и проверять информацию

Аргументы Недели → Общество 13+

21 октября 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Президент Латвии Эгил Левитс выступил с призывом к критической оценке распространяемой информации.

«Уважаемые жители. Каждый день мы получаем огромное количество информации – «целое море». Нам нужно остановиться и спросить у себя: «Достоверны ли источники информации и факты?». Может их стоит проверить? Давайте критически оценим, а нужно ли делиться этой новостью? Неправдивая информация, как бацилла – она распространяется и постепенно разрушает иммунитет и здоровье общества. Давайте действовать с умом и ответственно!»