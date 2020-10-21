Полковник КГБ ЛССР в отставке: Борис Ельцин широко не обсуждал в Латвии «русскоязычный» вопрос

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21 октября 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Далеко уже нет секрета, что видные мировые политики посещали Латвию. Это были как официальные визиты, так и частные. Многие из них получали из рук президентов Латвии правительственные награды: одним из таких политиков был Борис Николаевич Ельцин. Какую награду Борис Николаевич получил в Латвии? Зачем он приезжал в Прибалтику? Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» интервью с полковником КГБ ЛССР в отставке.

-Борис Николаевич Ельцин посещал Латвию, как минимум, два раза. Эти визиты освещались в СМИ. Второй визит, который состоялся в августе 2006 года был особенным: ему вручили орден Трех звезд первой степени. Высшая награда Латвии. За что?

-Да, Борис Николаевич был награжден орденом Трех звезд первой степени. И принимал этот орден из рук латвийского президента Вайры Вики-Фрейберги. За что? В знак благодарности за признание Москвой независимости нашего государства (1991г), и за его вклад в вывод российских войск из Прибалтики. Вы же знаете, на территории Латвии в советский период было много военных частей.

-Да, знаю. Но я также знаю, что Борис Николаевич не хотел шесть лет получать эту награду. Еще в 2000 году Ельцин заявил, что его человеческие убеждения не позволяли принять награду от Латвии. Причина – страна разделила своих жителей на людей «первого» и «второго» сорта. Я говорю о негражданах. А что изменилось в 2006 году? Вопрос о негражданах до сих пор не решен.

-Вопрос о негражданах давно решен: существует такое понятие, как натурализация. В чем проблема? Процедура не особо сложная. Нужно иметь самое обычное желание. Теперь ответ на вопрос. В принципе с 2000 по 2006 год особо ничего не изменилось, но! Россия стала более тесно сотрудничать с Европой. Вспомните, сколько россиян уехали жить, например, в Лондон? Границы открылись конкретно, экономические и торговые связи, туризм. Все это способствовало «пересмотреть» вопрос о получении награды от ближайшего соседа России. Но вы понимаете, что тут дело не только в награде. Вайра Вики-Фрейберга была очень значимым президентом Латвии. Она принимала участие во всех встречах мировых лидеров, и всегда была в первых рядах. Это важно. Например, если посмотреть фото таких встреч, то сегодня президенты Латвии не стоят (по протоколу) в первых рядах, а Фрейберга стояла. Этот факт о многом говорит. Более того, к ней прислушивались мировые лидеры, и она, как принято говорить, делала политику. Да и встречи с Борисом Николаевичем проходили часто. На различных мероприятиях международного уровня. Да и политика России в те годы – сотрудничество с Европой. Все это способствовало приезду Ельцина в Латвию.

-А на этой встречи поднимался вопрос о негражданах? О тех русскоязычных, которые остались между «небом и землей»?

-Этот вопрос Россия, как вы знаете, поднимает до сих пор. Но это внутреннее дело страны…

-Позвольте, но в 1991 году этот вопрос обсуждался с Россией. Латвия обещала всем свободу, права, гражданство. Может я ошибаюсь, но если бы в 1991 году Москва не поддержала желание Латвии стать независимой, то сложно сказать, а чем бы все закончилось? Почему же не был решен этот вопрос?

-Согласен с тем, что первый президент России при развале СССР не оговорил статус русскоязычных жителей в Латвии. Вопрос, конечно, поднимался, но четкого решения не было.

-Знаете, если в те годы не смогли решить этот вопрос, то зачем его сейчас поднимать? Дорога ложка к обеду. Желание Латвии и, что скрывать, националистически настроенных людей, политиков, «кусануть» русскоговорящих – понятно! Я не говорю о всех, но националисты в любом государстве есть!

-На то есть причины. Оккупация, депортация, 70 лет все лучшее, что производила Латвия отправляли в России… Давайте говорить откровенно! Все то время оккупации Латвия была в унизительном состоянии. Что ненормального в том, что небольшая страна хочет сохранить свою культуру, язык? Это здоровое желание. И тут у некоторых играет обычный человеческий фактор. Даже в авиации есть такое понятие как «человеческий фактор». В чем проблема? В том, чтобы выучить государственный язык и принять страну, в которой ты живешь? Знаете, такого сплоченного государства, как Латвия еще поискать надо! Я говорю о том, когда возникают «неудобные» вопросы: повышение цен, налогов, небольшие зарплаты и т. д. Тут точно нет «латыш-русский»! Все национальности встают бок о бок рядом и решают эти вопросы. И говорят на нескольких языках. Вопрос, как Россия преподносит, дискриминация русскоязычных – не стоит актуально в Латвии. Точно.

-Благодарю.