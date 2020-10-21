Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Петербурге автомобиль протаранил остановку. Иномарка на большой скорости снесла людей, ожидавших автобуса

, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]

В Петербурге автомобиль протаранил остановку. Иномарка на большой скорости снесла людей, ожидавших автобуса
Фото: соцсети

В Петербурге на проспекте Косыгина автомобиль протаранил в автобусную остановку Иномарка на большой скорости снесла людей, ожидавших автобуса. По предварительным данным, есть пострадавшие и один погибший.

На месте работают медики - нескольких человек госпитализировали. По предварительным данным, в перевернувшейся на Косыгина машине находились жених и невеста. Они направлялись в ЗАГС. Вместе с ними был ребёнок. Информации об их состоянии также пока нет.

БИ

В мире

Вассерман: Россия вмешается в случае нападения Украины на ДНР и ЛНР, но не прямым вторжением

Вассерман: Россия вмешается в случае нападения Украины на ДНР и ЛНР, но не прямым вторжением

Возможное нападение Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР является для Российской Федерации «красной линией», перехода которой Москва не допустит. Об этом заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью