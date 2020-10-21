В Петербурге автомобиль протаранил остановку. Иномарка на большой скорости снесла людей, ожидавших автобуса
21 октября 2020, 16:31[ «Аргументы Недели» ]
В Петербурге на проспекте Косыгина автомобиль протаранил в автобусную остановку Иномарка на большой скорости снесла людей, ожидавших автобуса. По предварительным данным, есть пострадавшие и один погибший.
На месте работают медики - нескольких человек госпитализировали. По предварительным данным, в перевернувшейся на Косыгина машине находились жених и невеста. Они направлялись в ЗАГС. Вместе с ними был ребёнок. Информации об их состоянии также пока нет.
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