Как решать проблемы в сфере обращения с ТКО, обсудили депутаты ЗСК

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21 октября 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел встречу депутатов кубанского парламента с прокурором Краснодарского края Сергеем Табельским. Предметом состоявшегося разговора была ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории региона.

В совещании приняли участие руководители профильных ведомств, краевых управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора.

Открывая встречу, спикер ЗСК напомнил, что реформирование системы обращения с ТКО ведется с 2015-го года. При этом сроки перехода на нее регионов по ряду причин несколько раз сдвигались.

— Ключевой момент для решения существующих проблемных вопросов — наличие в регионе необходимой инфраструктуры. Одной из основных задач реформирования системы обращения с ТКО является увеличение доли отходов, направляемых на вторичную переработку. Губернатор Кубани Вениамин Иванович Кондратьев уже дал соответствующее поручение профильным ведомствам. Но на сегодняшний день работа по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами у нас еще не завершена, — сказал глава кубанского парламента.

Региональные операторы, по словам спикера ЗСК, приступили к работе пока не на всей территории края и, как следствие, не утверждены тарифы на вывоз и переработку мусора.

— Сегодня надо обратить внимание не только на проблемы с ТКО, но и на утилизацию строительных, а также медицинских отходов, — обозначил свою точку зрения Юрий Бурлачко.

Прокурор Краснодарского края Сергей Табельский, разделяя позицию председателя ЗСК, уточнил, что на территории региона находятся еще 52 свалки. Говоря о действующих полигонах, глава надзорного ведомства подчеркнул: они практически все заполнены и поэтому сейчас надо максимально оперативно решать вопросы с возведением новых площадок для переработки отходов.

— Сложность заключается не только в рекультивации, надо решать проблему с полной очисткой территории края от свалок, — пояснил Сергей Табельский.

В рамках обсуждения сложившейся ситуации свое мнение высказали депутаты, председатели профильных комитетов Законодательного Собрания.

В ходе совещания в адрес министерства ТЭК и ЖКХ был высказан ряд критических замечаний, связанных с невыполнением ведомством ранее данных ему поручений по организации работы в сфере обращения с ТКО. По мнению спикера ЗСК и прокурора Краснодарского края, существующие проблемы отраслевики ни в коем случае не должны замалчивать, поскольку рано или поздно они все равно станут предметом серьезных разбирательств со стороны контролирующих и надзорных ведомств. Поручения, данные на совещании профильному министерству, должны быть выполнены до конца этого года.

В завершение встречи депутаты приняли резолюцию, в которой содержатся предложения по выходу из сложившейся ситуации.

— Никому из нас нельзя оставаться в стороне и игнорировать данную проблему. Ситуация в сфере обращения с ТКО, безусловно, является неблагоприятным фактором, препятствующим активному социально-экономическому развитию муниципалитетов края. Необходимо максимально оперативно общими усилиями отработать все озвученные вопросы, — подвел итог разговору Юрий Бурлачко.