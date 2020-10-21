В МЭШ появилось около 6 тыс видеоуроков от лучших столичных учителей

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21 октября 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Около 6 тыс. видеоуроков от московских учителей и специалистов Городского методического центра появилось в библиотеке Московской электронной школы (МЭШ). Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.

«В библиотеке МЭШ появились материалы нового формата - около 6 тыс. видеоуроков, которые в помощь школьникам записали лучшие учителя столицы и специалисты Городского методического центра. Для начальной школы подготовлено порядка 1,4 тыс. видеозанятий, для учащихся 5-9 классов - 3,2 тыс. видеозанятий, для старшеклассников - около 1,4 тыс. Видеоуроки охватывают все школьные предметы. Больше всего их записано по русскому и английскому языкам (764 и 746), а также по литературе (509) и биологии (445)» , - говорится в сообщении.

Как уточняется, видеоурок - это интерактивное объяснение новой темы продолжительностью до 12 минут с использованием графики, музыкального сопровождения.

«С помощью видеоуроков школьники могут самостоятельно изучить новую тему или повторить пройденный материал. Благодаря обновленной системе навигации найти видеоуроки в библиотеке МЭШ достаточно просто. Необходимо выбрать фильтр «видеоуроки», затем указать класс и предмет. Также можно ввести интересующую тему в поисковую строку и найти материалы по своему запросу. Кроме того, в числе новинок МЭШ - виртуальные лаборатории по физике и технологии, которые позволяют проводить увлекательные опыты как с учителями, так и поставить свои собственные виртуальные эксперименты», - добавили в пресс-службе.