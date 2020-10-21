УФАС разбирается с высокими ценами на керосин в Хабаровском крае

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21 октября 2020, 15:20 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Хабаровское УФАС снова рассматривает дело ОО «ТЗК-Аэро» в связи с установлением монопольно высокой цены на авиатопливо в хабаровском аэропорту «Новый».

Комиссией Хабаровского УФАС России принято заключение об обстоятельствах дела, возражения на которое сейчас рассматриваются комиссией.

— На Дальнем Востоке цена на керосин должна быть такая же, как в Центральной части России, и нужно думать, как сделать цену конкурентоспособную со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, — говорил ранее представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

Напомним, что в июне 2016 года компания была признана нарушившей часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, что выразилось в действиях ООО "ТЗК-Аэро" по установлению и поддержанию монопольно высокой цены реализации авиационного топлива в аэропорту г. Хабаровска ("Новый") в 2013-2014 годах, а также в применении не установленных органом государственного регулирования тарифов (цен) на услуги хранения авиационного топлива и обеспечения заправки воздушных судов авиационным топливом в аэропорту г. Хабаровска.