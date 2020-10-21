Песков: Россия способна обеспечить Крым водой без Украины

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21 октября 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Россия способна обеспечить водоснабжение Крыма, чтобы в будущем не зависеть от Украины в этом вопросе, заявил представителям СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

В среду Песков анонсировал совещание президента РФ Владимира Путина с вице-премьером Маратом Хуснуллиным по вопросам водоснабжения Крыма. На вопрос журналистов, - означают ли активные меры, принимаемые российскими властями для обеспечения водоснабжения Крыма, что Кремль исключает переговоры с Киевом по поставкам днепровской воды для полуострова. Дмитрий Песков ответил: «К нашему сожалению это исключает Украина». Он также саркастически добавил, что «именно Украина перекрыла кран».

Пресс-секретарь президента заявил: «Россия - мощная страна, и она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана».