Креативный подход. В Благовещенске повесили плакаты с угрозами смерти, если люди буду ходить без маски

Аргументы Недели → Общество 13+

21 октября 2020, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Креативный подход для пропаганды антикоронавирусных мер нашли рекламщики Благовещенска. Они обещают всем нарушителям режима близкую смерть и траурные поминки.

«Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья», - сообщают баннеры, развешанные по улицам города. Смелый креатив согласован с администрацией города— мэр был обеими руками «за». Чиновники в рекламе не видят ничего плохого. Говорят, ситуация с коронавирусом в регионе серьёзная, и жесткая пропаганда не помешает.