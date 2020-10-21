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Креативный подход. В Благовещенске повесили плакаты с угрозами смерти, если люди буду ходить без маски

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Креативный подход. В Благовещенске повесили плакаты с угрозами смерти, если люди буду ходить без маски
Фото: соцсети

Креативный подход для пропаганды антикоронавирусных мер нашли рекламщики Благовещенска. Они обещают всем нарушителям режима близкую смерть и траурные поминки.

«Не нравится носить маску? Твоим близким понравится кутья», - сообщают баннеры, развешанные по улицам города. Смелый креатив согласован с администрацией города— мэр был обеими руками «за». Чиновники в рекламе не видят ничего плохого. Говорят, ситуация с коронавирусом в регионе серьёзная, и жесткая пропаганда не помешает.

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