Собянин открыл движение на последнем участке проспекта Генерала Дорохова

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21 октября 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по третьему завершающему участку новой вылетной магистрали Южного дублера Кутузовского проспекта - проспекта Генерала Дорохова от ул. Минская до Третьего транспортного кольца.

«Большое событие в Москве: построен один из крупнейших последнего времени дорожный объект - еще одна вылетная магистраль - дублер Кутузовского проспекта, Мичуринского проспекта и «Можайки». Ситуация на этих магистралях после ввода новой вылетной магистрали должна улучшиться. Проект реализовывался в течение последних пяти лет, поэтапно, начиная от развязки на МКАД и основного хода от МКАД до Аминьевского шоссе. Потом - до ул. Минская. И сегодня последний этап - до Третьего транспортного кольца. 10 км основного хода. Всего - около 23 км дорог. 25 искусственных сооружений: мостов, эстакад, тоннелей, пешеходных подземных переходов - сложнейший, огромный объект, нужный и важный для города», - сказал Сергей Собянин.

По его словам, около миллиона горожан почувствуют улучшение транспортной ситуации с вводом этого нового дорожного объекта.

«Хотел поблагодарить строителей. Сложный объект. Ввели его досрочно. Такие объекты строятся, если взять всю протяженность, я думаю, раза в два дольше, если строить спустя рукава. Сконцентрировались все службы - инженерные, технические, проектные, строительные - и сделали в достаточно короткие сроки такой сложный объект. Для примера могу сказать, что частный проект, связанный с Северным дублером Кутузовского проспекта, три года прошло, а пока только начинают строить. За пять реализовали аналогичный проект. Это настоящий подвиг строителей», - добавил Сергей Собянин.

Мэр также отметил, что несмотря на пандемию, власти города продолжают активное дорожное строительство.

«Строятся хорды, развязки, дороги. Дорожное хозяйство Москвы становится более современным и удобным для москвичей, жителей Подмосковья - всех тех, кто приезжает в Москву», - добавил он.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, проспект Генерала Дорохова проходит от транспортной развязки на МКАД до Третьего транспортного кольца между Мичуринским и Кутузовским проспектами. Движение осуществляется по трем полосам в каждом направлении.

В сентябре 2019 года в рамках первого этапа строительства был введен первый участок - реконструированная транспортная развязка на МКАД и основной ход магистрали от МКАД до Аминьевского шоссе. Движение по по второму участку проспекта Генерала Дорохова - от Аминьевского шоссе до ул. Минская - было открыто в январе 2020 года.

В состав открытого сегодня третьего участка входит ж/д путепровод-галерея длиной 140 м над основным ходом магистрали в районе ТТК, путепровод длиной 57 м для разворота в сторону ул. Минская и в сторону ТТК, два подземных пешеходных перехода.

Для защиты от шума напротив природного заказника «Долина реки Сетунь» установлены экраны протяженностью 480 м.

В материалах также отмечается, что за последние десять лет в Москве в рамках поэтапного дорожного строительства было сделано более 1 тыс. км дорог, что составляет 16% от существующей городской улично-дорожной сети. Возведены 292 искусственных сооружений - мосты, тоннели, эстакады - и 248 внеуличных пешеходных перехода. Реконструировано и построено 15 вылетных магистралей, включая 17 развязок на МКАД. Обустроено 200 км выделенных полос для общественного транспорта.

До конца 2020 года планируется завершить строительство автомобильной дороги «платформа «Остафьево» - городской округ Щербинка», продолжение Октябрьского проспекта в Троицке, подъездных дорог к пожарным депо в поселениях Марушкинское, Киевский, Кленовское, Краснопахорское; развязки МКАД с Волоколамским шоссе.

В 2021-2023 годы планируется построить еще 335,7 км дорог, 106 искусственных сооружений и 56 пешеходных переходов.