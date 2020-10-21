Наталья Касперская: Команда проекта смогла оперативно отладить работу МЭШ

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21 октября 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Работа платформы "Московская электронная школа", сбой в которой произошел 19 октября, была отлажена очень оперативно, заявила "Интерфаксу" президент группы компаний InfoWatch, сооснователь компании "Лаборатория Касперского" Наталья Касперская.

"В понедельник в МЭШ одновременно обратились массы пользователей - ученики 6-11 классов столицы, московские учителя. Сервис начал испытывать перегрузки, но уже через сутки проблемы были решены, началась стабильная работа системы", - сказала Наталья Касперская.

По ее словам, проблемы при запуске новых массовых сервисов – это "обычная история".

"Здесь нужно сделать дополнительную скидку на то обстоятельство, что у города практически не было времени на постепенное, поэтапное "разворачивание" сервиса. По указу мэра, уже с понедельника московские школьники должны были начать учиться в новом формате – на дистанте", - отметила эксперт.

Она также подчеркнула, что платформа для дистанционного обучения в МЭШ была создана за максимально сжатые сроки, в связи с чем приходится отлаживать ее и "на ходу".

"Я могу с уверенностью сказать, что ни одну систему, за редким исключением, невозможно заранее протестировать "ин витро", в лаборатории, на предельную вариативную нагрузку. Это происходит уже после внедрения системы и начала работы с вовлечением масс пользователей. Большой успех, что команда проекта смогла стабилизировать МЭШ практически за сутки после запуска", - сказала Наталья Касперская.

Как сообщалось, 19 мая в работе электронного журнала и дневника МЭШ произошел сбой, который не помешал началу уроков в столичных школах. Уже во вторник проблема была устранена.

"На пике число уникальных запросов в секунду в "Московской электронной школе" достигает почти 90 тысяч - это в три раза больше, чем в весенний период. При такой нагрузке система сегодня работает в штатном режиме", - сообщили в столичном департаменте образования и науки.