Рост популяции кабанов может стать причиной вспышки гриппа

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21 октября 2020, 12:49 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото pixabay.com

По мнению заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, рост численности диких может повлиять на уровень заболеваемости гриппом среди людей.

Чиновник отметил, что численность некоторых видов диких животных необходимо регулировать. Решить эту задачу помогают охотники. В настоящий момент на Южном Урале под охоту отведено семь миллионов гектаров территории, действует 112 охотничьих хозяйств. Функции инспекторов выполняют специалисты минэкологии и ОГУ «Особо охраняемые технологии».

Виталий Безруков на пресс-конференции медихолдинга «Гранада Пресс» подчеркнул, что численность диких животных напрямую связана со здоровьем южноуральцев.

«Необходимо регулировать численность дикого кабана, волка. Если в 2010 году на территории Челябинской области было около 84 волков, то сейчас их уже 281. Кабаны могут быть переносчиками инфекционных заболеваний, например, свиного гриппа», – сказал Виталий Безруков.