Муж Виктории Лопыревой выдвинут на пост председателя правительства Республики Коми

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21 октября 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Глава Коми Владимир Уйба внес на рассмотрение в региональный парламент кандидатуру Игоря Булатова на должность председателя правительства региона. Жители Республики – в недоумении.

Игорь Булатов известен тем, что состоял в браке с дочерью крупного предпринимателя Татой Карапетян. По данным Forbes, Самвел Карапетян находится на 39-й строчке в рейтинге самых богатых бизнесменов России. Булатов занимал руководящую должность в принадлежащей тестю ГК «Ташир». Он был изгнан с теплого местечка после того, как стало известно о его изменах со светской львицей Викторией Лопыревой. Причем Лопырева и Тата Карапетян были хорошо знакомы и даже забеременели почти одновременно.

Потеряв место у кормушки, Булатов женился на Виктории и некоторое время, по всей видимости, благодаря накопленным средствам, чувствовал себя неплохо. СМИ сообщали, что вместе с новорожденным сынишкой супруги почти весь коронавирусный карантин провели в Дубаи.

После новости о предполагаемом назначении Булатова главой правительства Коми, граждане Республики пребывают в полном недоумении. Всем известно, что Виктория Лопырева привыкла отдыхать на лучших курортах, летать на суперджетах, ей нужно много дорогих вещей. Потянет ли ее запросы республиканский бюджет?

Чем вызвано предполагаемое назначение Булатова на высокую должность именно в Коми, тоже большой вопрос. Арабские Эмираты он знает намного лучше, а вот в Сыктывкаре, скорее всего, ранее и вообще не бывал.

Подписчики советуют Лопыревой приобрести белье с начесом, поскольку бикини в суровом климате Коми ей вряд ли пригодится. «Сочувствующие» предлагают ей прикупить шерстяные носки, варежки из ангоры, платок пуховый на голову, чтобы лак на волосах зимой не затвердевал от мороза. Люди предлагают научить Вику, как правильно собирать морошку, сушить грибы и делать всяческие закрутки.

О том, как семейство Булатова и Лопыревой собирается налаживать жизнь региона, даже страшно подумать. Ранее Булатов работал на руководящих должностях, но исключительно в коммерческих организациях. На работе в госструктурах муж Лопыревой замечен не был.