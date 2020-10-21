Рыбак поймал окуня с торчащей из его рта змеей

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21 октября 2020, 11:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Facebook

Фото: Pixabay

Ловить рыбку в штате Теннесси – не только увлекательно, но и весьма опасно. Американец поймал окуня, изо рта которого выглядывала змея.

Дэн Будри поделился находкой с пользователями Сети. Змея произвела на мужчину сильное впечатление. «Вот эта голова смотрела прямо на меня, когда я делал снимок, — пишет мужчина. — Мне это показалось забавным, но потом я подумал, как бы я объяснил врачу скорой помощи, что засунул пальцы рыбе в рот, и меня укусила змея».

В департаменте дикой природы штата Теннесси пошутили, что это очередная проделка 2020 года, к тому же приближается Хэллоуин!

И предупредили: «Будьте осторожны, когда суете руку в рыбий рот! Никогда не знаешь, что там может оказаться». Отличный лайфхак для жен, которые не хотят, чтобы мужья каждые выходные ездили на рыбалку - показать благоверным это фото.

Пугающее зрелище. Но настоящий рыбак не боится ничего! Фото: Tennessee Wildlife Resources Agency

«Если б я выловил рыбу, а потом нашел в ней змею, я бы, скорее всего, выбросил и рыбу, и змею, и удочку, и вообще уплыл бы на другую сторону озера!», «В 2020 году я больше не буду рыбачить», – отвечают в комментариях под снимком.

Другой пользователь фейсбука рассказал, что однажды поймал рыбу, которая проглотила черепаху.