Футуролог о том, как пандемия изменит наше будущее

Аргументы Недели → Общество 13+

21 октября 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]

Пандемия не породила ничего технически нового, но принудила людей к тестированию практик, от которых они в массе своей долго уклонялись – отчасти из-за лени и инерции, а отчасти из-за преимуществ физического присутствия в офисе.



Эти преимущества очевидны: приятно общаться с коллегами, попивать кофе на работе, расставаться на день с семьёй, чтобы соскучиться по ней. Но способствует ли всё это эффективности? Если и способствует (психологически), то всё равно не окупает огромных средств, которые расходует работодатель на обеспечение офисных рабочих мест. Пандемия раздражает нас и рушит наши жизненные планы, но позволила выявить эффективность удалённой работы. И дала стимул новому бизнесу – фирмам, которые обеспечивают онлайнплатформы и информационную безопасность. Что касается среднестатистического работника, которого перевели на удалёнку, то он как личность стал свободнее: может планировать рабочий день по собственному усмотрению и исполнять свои обязанности без привязки к месту



Как изменится быт социума, если вирус пришёл всерьёз и надолго, рассказывает «Аргументам недели» философ, кандидат культурологии, координатор Ассоциации футурологов России Константин Фрумкин.



Большим успехом станет пользоваться индивидуальная жилищная застройка. Кроме того, инвесторы займутся строительством зон дауншифтинга, где будут возможны как качественный отдых, так и аренда индивидуального офиса. Пандемия ускорила движение мира к отказу от семьи. Как бы ни сетовали консерваторы на разрушение традиционных ценностей, семья отмирает. Завершится этот процесс нескоро, но происходит на наших глазах. В итоге новый мир будет несчастнее, чем прежний.



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