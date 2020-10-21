Сергунина: Программы поддержки стартапов привлекли новых партнеров

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21 октября 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

Столица подписала ряд соглашений, направленных на поддержку технологичного бизнеса, дальнейшее развитие кадрового потенциала и инновационной экосистемы города. Церемония подписания прошла в рамках форума "Открытые инновации". Об этом сообщила журналистам заммэра Наталья Сергунина.

Так, договоренности с крупными вузами предполагают совместную работу по популяризации наукоемкого и технологичного предпринимательства среди молодежи. Партнерами столицы по этому направлению стали Российский государственный университет имени А.Н Косыгина, Российский университет дружбы народов и Московский городской педагогический университет.

Еще один пакет соглашений касается программы "Московский акселератор". Она нацелена на развитие и масштабирование стартапов. Для расширения ее образовательной и экспертной базы Агентство инноваций Москвы и Фонд "Московский инновационный кластер" заключили соглашения о сотрудничестве с "Национальной инжиниринговой корпорацией" и Научно-техническим центром "Трубной металлургической компании" (НТЦ ТМК).

"Московский акселератор" готовит новые треки, посвященные современным технологиям в инжиниринге и строительстве. Разработчики перспективных решений в этой области получат возможность реализовать свои проекты при поддержке новых партнеров программы", - рассказала Наталья Сергунина.

По ее словам, программа "Московский акселератор" привлекает не только стартапы. В качестве партнеров к ней присоединяется все больше крупных компаний - лидеров в своих отраслях. Они готовы делиться накопленным опытом с молодым поколением, а сами заинтересованы в поиске талантливых сотрудников и новых идей. Накануне открытия форума "Открытые инновации" было подписано соглашение с компанией "Северсталь", а в скором времени к программе присоединится французский производитель программного обеспечения Dassault Systemes.

Помимо этого, подписано соглашение между столичным Агентством инноваций и Московской торгово-промышленной палатой (МТПП). Сотрудничество подразумевает совместные проекты, направленные на стимулирование инновационной деятельности в Москве, в том числе в рамках проектов "Московский акселератор", Future Tech и городской программы тестирования инноваций.