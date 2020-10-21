Мобильные пункты вакцинации от гриппа переехали в популярные локации

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21 октября 2020, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве мобильные пункты вакцинации против гриппа стали доступнее - график работы и местоположение точек изменили с учетом обращений горожан. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы анализируем динамику обращений москвичей в мобильные пункты вакцинации против гриппа и меняем график работы и местоположение точек в зависимости от потребностей жителей. Так, для удобства горожан часть мобильных пунктов были перемещены от станций метро к торговым центрам и другим популярным местам. А некоторые мобильные бригады стали дежурить по новому графику», - сказала вице-мэр.

Так, от станции метро «Тушинская» мобильный пункт переехал к торговому центру «Щука», от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» - к торговому центру «МЕГА Теплый стан», от метро «Площадь Ильича» - к торговому центру «Город». Один из двух пунктов, находящихся у метро «Митино», переехал к торговому центру «Калейдоскоп» недалеко от станции «Сходненская». По субботам и воскресеньям начнут дежурство мобильные бригады рядом с ярмаркой выходного дня по ул. Ангарская, д. 37/18, со вторника по пятницу - у отделения регистрации Межрайонного отдела ГИБДД №1 на ул. Лобненская, д. 20.

Кроме того, пункты вакцинации у метро «Царицыно» и «ВДНХ» стали работать ежедневно. В связи с низкой популярностью пункты мобильной вакцинации у станций метро «Бульвар Дмитрия Донского», «Орехово», «Тушинская», «Селигерская», а также точка рядом с главным входом выставочного комплекса ВДНХ прекратили свою работу.

Узнать место и время работы прививочных пунктов можно на сайте департамента здравоохранения Москвы mosgorzdrav.ru/antivirus.

Программа вакцинации против гриппа в городе началась 1 сентября. Работают прививочные кабинеты в поликлиниках, а также около 450 мобильных пунктов вакцинации.