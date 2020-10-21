Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Хабаровские школы отказались уходить на каникулы

, 09:40 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Хабаровские школы отказались уходить на каникулы

Правительство Хабаровского края приняло решение о закрытии школ в связи с растущим числом заболевания коронавирусом. Однако многие учреждения отказались отправлять детей на каникулы.

 Напомним, что для северных школ сделали исключение – в этих районах на сегодняшний день зарегистрированных случаев ковида нет.

Однако для других школ власти края приготовили внеплановые каникулы. При этом в Хабаровском и Вяземском районах, в районе имени Лазо, а также в городах Бикин и Советская Гавань, в Корфском отказались останавливать учебный процесс. Сообщается также, что местные жители начали жаловаться в краевой Минздрав. Практически то же самое происходит с вузами. Например, в ДВГУПС объяснили, что институт подчиняется распоряжениям учредителя – Росжелдору, а от него в вуз не поступало никаких распоряжений об остановке работы.

 

ИЛ