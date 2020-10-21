Хабаровские школы отказались уходить на каникулы

21 октября 2020, 09:40[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Правительство Хабаровского края приняло решение о закрытии школ в связи с растущим числом заболевания коронавирусом. Однако многие учреждения отказались отправлять детей на каникулы.
Напомним, что для северных школ сделали исключение – в этих районах на сегодняшний день зарегистрированных случаев ковида нет.
Однако для других школ власти края приготовили внеплановые каникулы. При этом в Хабаровском и Вяземском районах, в районе имени Лазо, а также в городах Бикин и Советская Гавань, в Корфском отказались останавливать учебный процесс. Сообщается также, что местные жители начали жаловаться в краевой Минздрав. Практически то же самое происходит с вузами. Например, в ДВГУПС объяснили, что институт подчиняется распоряжениям учредителя – Росжелдору, а от него в вуз не поступало никаких распоряжений об остановке работы.
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