Житель Уфы узнал из истории болезни, что «забеременел»: «Ребенка оставлю»
21 октября 2020, 09:09[ «Аргументы Недели» ]
Салават Асхатов был крайне удивлен, когда в одной из больниц Уфы ему диагностировали беременность и посоветовали обратиться к гинекологу. Началось все с того, что он переболел ОРВИ и бронхитом, что дало осложнение в виде синусита.
Уфимцу амбулаторное лечение не помогло, его положили в стационар. В один момент врач назначил прогревание пазух носа и выдал медицинскую карту, чтобы Салават подошел к медсестре и взял направление. Случайно открытая страница медкарты повергла его в шок: беременный, лечил зуб, амбулаторно не лечился. Он пошутил, что малыша планирует оставить, а на материнский капитал погасит ипотеку.
Запись о «беременности» в медицинских документах у мужчины сделали из-за «технической ошибки» при оформлении документов. Об этом говорится в сообщении Минздрава Башкирии. Отмечается, что «все причастные выявлены», с пациентом «провели беседу».
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