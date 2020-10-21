Южноуральцы стали аутсайдерами по количеству мусора

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21 октября 2020, 08:38 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Необычное исследование провели специалисты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Они выяснили, кто из жителей Уральского федерального округа больше всего мусорит.

Аналитики выявили лидеров и аутсайдеров как по количеству произведенных бытовых отходов в регионе, так и по объему мусора на одного человека. Выяснилось, что в Ямало-Ненецком автономном округе приходится 3,45 куб.м на одного жителя. На втором месте – Тюменская область (2,5 куб. м. на человека), на третьем – Свердловская область (2,18 куб. м. на человека) на четвертом – Ханты-Мансийский автономный округ (2,09 куб.м. на человека). Челябинская область занимает пятую строчку рейтинга – 2,05 куб. м. на человека. Замыкает рейтинг Курганская область с результатом 1,64 куб. м. мусора на человека.

Как сообщает агентство «Полит74», Уральский федеральный округ также оказался в числе тех, где мусорят меньше всего.