Жители России перечислили лучшие города страны для путешествий осенью

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21 октября 2020, 08:06 [ «Аргументы Недели» ]

Петербург, фото: pixabay.com

Аналитики центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру задали вопрос россиянам, в какой российский город, по их мнению, интереснее всего отправляться в путешествие в осеннюю пору.

Большинство считает, что стоит погулять осенью по Петербургу (29%). Вторым городом назвали столицу Москву, ее указали 17% респондентов, сообщает RT.

На третьем месте популярных у россиян городов-миллионников для осеннего путешествия заняла Казань. За неё проголосовали 13%. В пятерке - Нижний Новгород (8%) и Ростов-на-Дону (7%).

Правительство РФ продлило программу туристического кешбэка до января 2021 года.