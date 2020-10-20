Эксперт ВШЭ: Онлайн-технологии позволили не прерывать ученый процесс в школах

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20 октября 2020, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Глава лаборатории цифрой трансформации образования Высшей школы экономики Иван Карлов заявил, что неполадки, зафиксированные накануне в работе "Московской электронной школы", вероятно, были вызваны большим числом подключений единовременных пользователей.

По словам эксперта, системы онлайн-образования применяются в разных странах, и там тоже периодически происходят сбои в подобных ситуациях. Например, аналогичные случаи известны при работе систем крупнейших университетов.

"Это технические проблемы, от которых никто не застрахован", - отметил Иван Карлов.

По его словам, дистанционное обучение не является новшеством 2020 года и было известно давно, как при работе с детьми, так и при обучении взрослых. К примеру, дистанционные технологии дают возможность обучаться людям с ограниченными возможностями, добавил он.

Эксперт подчеркнул, что использование таких технологий в нынешних реалиях позволило не прерывать учебный процесс и вывести его в новый формат, который по отдельным параметрам превосходит формат очный. Так, специалист уверен, что онлайн-обучение более наглядно и интерактивно. Однако важным фактором эффективности такой модели считается самоорганизация.

"Поэтому логично, что на дистант перевели именно школьников старших классов", - заявил Карлов.