«Сделано вручную» против унификации индивидуальности

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20 октября 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели», Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука ]

Фото: Мастерская дяди Саши

Археологи уверяют, что украшения, сделанные собственными очумелыми ручками, гораздо древнее одежды. Человек разумный сначала научился украшать себя и только позже стал одеваться. Естественно, каждое такое украшение было в единственном экземпляре, соответственно, было уникальным и неповторимым.

С 19 века началось развитие промышленности. И это же время стало началом серийности изготовления всего на свете. Человечество потихоньку разучилось работать руками. В нашем 21 веке роботизации и массового ширпотреба «Handmade» (сделано вручную) или авторские изделия ручной работы – это глоток свежего воздуха в стандартизированном мире.

Везде такие вещи ценятся гораздо дороже, чем изготовленные на фабрике. Например, сшитый по фигуре костюм от портного не может быть дешевле магазинного. У нас почему-то все наоборот. Взять для примера часы, сделанные их спила дерева, например, дуба.

Для того чтобы пенек стал часиками в вашей гостиной, нужно как минимум пять-шесть-семь различных операций. Пенек надо распустить на тонкие спилы. На фабриках это делают огромные ленточные пилы. В домашней мастерской они не поместятся, да и цены на них заоблачные. Значит, берешь в руки ручную ножовку и вжик, вжик, вжик. Если что-то «пошло не так», что в нашей стране обычно и происходит, то начинаешь чесать руки с фрезеровкой в специально изготовленном держателе-рамке. Много опилок и шума.

Вторая операция – шлифовка. Шлифуешь, конечно, с помощью шлифмашинок. Вначале ленточной, затем эксцентриковой, но долго и тщательно, постоянно меняя зернистость наждачной бумаги с 40 единиц (самой грубой) до как минимум 800.

Третье. Фрезеровка посадочного места под кварцевый механизм. Надо сказать, что сколько бы не стоили часы, кварцевые механизмы у них практически идентичны. Различие только в надежности и длине штока. Последнее зависит от толщины циферблата. В часах из любого дерева (дуба, сосны, ясеня) длина штока вряд ли будет меньше 16 мм. Делать толщину стенки меньше 10 мм просто рискованно.

Четвертое. Вновь шлифовка. Надо чтобы обе стороны часов блестели, как у кота… уши. Особенно это важно для тех пород дерева, у которых рисунок древесины сам себе украшение. Поэтому, чем шлифовка качественней, тем красивее будет сам рисунок.

Пятое. Мучительный вопрос: быть или не быть? Чем покрывать: маслом или воском? А может лаком? Из опыта: поперечные спилы на дубе лучше бесцветным маслом. Продольные (их называют слэбы) – воском.

Шестое. Придумать и сделать цифры для циферблата. Решить надо ли красить стрелки.

И это самый минимум операций. А если еще будет брашировка или заливка эпоксидкой, или металлический обруч вокруг часов, то число манипуляций можно смело умножать на 2.

Судите сами: могут ли они стоить столь же дешево как фабричные, штампованные, как у всех? Конечно, нет. Это будут только Ваши часы, единственные и неповторимые. Достойные Вашей индивидуальности! И еще это прекрасный подарок таким же Личностям, как и вы!

В Мастерской дяди Саши всегда большой выбор различных авторских часов ручной (никаких станков с ЧПУ!) работы. Если же Вам нужно что-то совсем своё, звоните, мы делаем добрые вещи добрыми руками!